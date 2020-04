Kā izskatās 108,5 tonnas pārstrādei nodotā apģērba?

Lai samazinātu tekstila atkritumu apjomus un modes industrijas ietekmi uz vidi, kā arī veicinātu tekstila atkritumu savākšanu, šķirošanu un atkārtotu pārstrādi, Eiropas Savienības direktīvas paredz, ka no 2025. gada ES dalībvalstīm būs jānodrošina tekstila izstrādājumu dalīta vākšana. Ņemot vērā pētījuma rezultātus, “Latvijas Zaļais punkts” uzskata, ka Latvijai jau no 2022. gada jānosaka mērķis atpakaļ savākt vismaz 25% no tirgū novietotā tekstila apjoma, pakāpeniski šo mērķi palielinot. Lai to īstenotu, Latvijā būtu jāizveido vismaz 833 tekstila šķirošanas konteineru.