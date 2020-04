Patiesība vai mīts: tumša apģērba krāsas saglabāšanai noderēs kafija

Vairākas padomu lapas piedāvā lasītājiem pavisam neierastu metodi tumšo apģērbu krāsas saglabāšanai – to izmērcēšanu kafijā vai melnajā tējā. Lai arī šie abi dzērieni ir lieliskas dabīgās krāsvielas – to pierāda olu krāsošana Lieldienās un dzeltenīgie zobi regulārajiem kafijas dzēr[ējiem, tomēr apģērbam šī metode nebūs piemērota, vēsta portāls “Apartment Therapy”. Kaut arī apģērbs patiesi var palikt tumšāks, tas var pēcāk smērēt ādu vai citus apģērbus, piemēram, baltu blūzi, kas ielikta ar kafiju mazgātās biksēs. Kafijas metode īpašas galvassāpes sagādās tiem, kas eksperimentēs ar kafijas pievienošanu veļas mazgāšanas ciklam. Tumšais šķidrums var pilnībā neizskaloties no veļasmašīnas, kā rezultātā nākamā veļas porcija var iegūt nelielu devu kafijas un brūnus traipus.