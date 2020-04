Pirms nedēļas publicētā tiešsaistes kameru izlase izsauca milzīgu lasītāju interesi, tāpēc publicējam nākamo iespēju apceļot pasauli, neizejot no mājām, - no Venēcijas vecākā tilta līdz tropu putnu barotavai Panamā.

"Canopy Family" ir ekotūrisma kompānija. Interesentiem, kas vēlas apvienot patīkamo ar lietderīgo, tā piedāvā apmesties tropu mājā aptuveni 100 km no Panamas galvaspilsētas un nodoties putnu vērošanai.

Maiami osta, kas uzskatāma par vienu no rosīgākajām visā ASV dienvidaustrumu piekrastē, tagad dzīvo rāmi - prāmju un kruīza kuģu satiksme ir pierimusi. Toties tagad iespējams ar sajūsmu sagaidīt katru reto kuģi un apbrīnot tā spējas manevrēt ostas šaurajā akvatorijā. Turklāt var priecēt acis arī ar daudzajiem tiltiem un pašas pilsētas panorāmu tālumā.

Šobrīd te mitinās 17 karaliskie pingvīni, 45 džentū pingvīni un astoņi zeltcekula pingvīna jaunuļi. Tiem tiek nodrošināts vēss klimats un labiekārtota dzīves vide, ko šie putni prot novērtēt. Katram pingvīnam ir vārds, kas uzrakstīts uz spārna galā piestiprinātās lentes. Pamēģini atrast Elvisu - karalisko pingvīnu, kuram no biežās rāpšanās iekšā un ārā no baseina ir nodilušas spalvas vēdera lejasdaļā. Iespējams, ka izdodas ieraudzīt arī to jauno džentū pingvīnu, kura lielākā izklaide ir modināt pārējos, knābjot tiem astē.