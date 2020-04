100 gadi kopš Latvijas Satversmes sapulces sasaukšanas

Latvijas Satversmes sapulce darbojās no 1920. gada 1. maija līdz 1922. gada 7. novembrim un lika pamatus parlamentārās demokrātijas posmam Latvijā.

Satversmes sapulces vēlēšanas notika 1920. gada 17. un 18. aprīlī. Satversmes sapulce darbu sāka 1920. gada 1. maijā. Pirmajā Satversmes sapulces sēdē Tautas padomes priekšsēdētājs Jānis Čakste paziņoja par Tautas padomes pilnvaru nolikšanu, un līdz ar to tās darbība bija beigusies. Čakste tika ievēlēts par Satversmes sapulces priekšsēdētāju.

Viens no galvenajiem Satversmes sapulces uzdevumiem bija Latvijas Satversmes jeb valsts iekārtas pamatlikuma izstrādāšana. To Satversmes sapulce izstrādāja gandrīz divus gadus, Satversme tika pieņemta 1922. gadā. Tajā bija noteikts, ka Latvija ir neatkarīga, demokrātiska republika, kurā suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Likumdošana un valsts dzīves galvenā vadība tika nodota Saeimai, kuras ievēlēšanā piedalījās visi pilngadīgie Latvijas pilsoņi. Par Latvijas Republikas galvu kļuva Valsts prezidents, ko ievēlēja Saeima. 1922. gadā par pirmo Latvijas Valsts prezidentu tika ievēlēts Jānis Čakste. Dažādo valsts dzīves nozaru kārtošana un vadīšana tika uzticēta Ministru kabinetam. Savā darbībā tas bija atkarīgs no Saeimas: darbā stājoties, tam bija jāiegūst Saeimas uzticība, un, ja tā izteica Ministru kabinetam neuzticību, tam bija jāatkāpjas.