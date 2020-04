Šodien ir tiešām nozīmīga diena, jo mēs svinam 72 gadus kopš Izraēlas neatkarības pasludināšanas. Es šajā valstī esmu nodzīvojis 40 gadus un nekad neesmu saskāries ar tādu neatkarības svinēšanu kā šodien. Tagad notiekošais Izraēlā un Palestīnas teritorijās īpaši neatšķiras no notiekošā citās pasaules valstīs. Atbildot uz jūsu jautājumu, man šķiet, ka Izraēlai pagaidām ir relatīvi veicies. Lai gan no koronavīrusa ir miruši aptuveni 200 cilvēki un aptuveni 15 000 ir inficējušies, puse no tiem jau ir atveseļojušies. Salīdzinot ar dažām Rietumeiropas valstīm un Tuvajos Austrumos esošo Irānu, statistiski šie skaitļi nav lieli.