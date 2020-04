“Pasažieru vilciena” darbiniekiem izteikta pateicība par nesavtīgu rīcību pazuduša zēna atrašanā

Meklēšanā tika iesaistīti Valsts policijas darbinieki, kinologs ar suni, Speciālā uzdevuma bataljons (SUB), tika apzinātas vietējās zemessardzes brigādes, meklēšanas darbos gatavojās pievienoties Nacionālie bruņotie spēki (NBS) ar helikopteru un termoskeneri. Kā arī meklēšanā iesaistījās daudz iedzīvotāju, kuri pārzināja tuvāko apkārtni.

Meklēšanu apgrūtināja fakts, ka laukā bija tumšs un pārmeklējamā teritorija sastāvēja no privātajiem sektoriem, kas ir nožogoti viens no otra, un ciemu no visām pusēm ieskauj mežs. Kā arī blakus atrodas dzelzceļš. Tika pārmeklēts katrs mazākais stūrītis.