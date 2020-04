5 ieteikumi, plānojot veiksmīgu pārgājienu dabā

Domājot par pārgājienu vai ceļojumu, viens no izaicinājumiem ir oriģināla pārgājiena maršruta izveide. Pētot potenciālos galamērķus, jāņem vērā izvēlētais pārgājiena mērķis un tā ilgums – vai tas ir vienas vai vairāku dienu piedzīvojums. Būtiski ir objektīvi izvērtēt savas spējas un veicamo distanci – ja šis ir pirmais pārgājiens dzīvē vai pēc ilgāka laika, veicamo distanci ieteicams plānot ne garāku par 20 kilometriem dienā. Jāizlemj, kā doties uz pārgājiena sākuma punktu un atpakaļ no galamērķa. Ja ar automašīnu, labāk ir plānot apļveida maršrutu - tā, lai pārgājiena sākums un beigas atrastos vienā un tajā pašā vietā. Neatkarīgi no izvēlētā reģiona, pārgājienu ieteicams uzsākt rīta agrumā, ierēķinot laika rezervi. Iepriekš izpētot vēlamo pārgājiena galamērķi, svarīgi pievērst uzmanību noteiktās teritorijas reljefam, iespējamajām atpūtas un apskates vietām, kā arī tam, cik tālu no apdzīvotām vai daļēji apdzīvotām vietām atradīsieties piedzīvojuma laikā. Ļoti svarīga ir sabiedriskā transporta pieejamība un pārtikas veikalu tuvums. Ja pārgājienā dosieties pirmo reizi, drošāk doties apskatīt dabas takas kādā nacionālajā parkā, tādējādi pārbaudot savu gatavību sarežģītākam apvidum.