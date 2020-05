Katru nedēļu palielinās bērnu skaits, kas apmeklē bērnudārzu

Ja nedēļā no 30.marta līdz 3.aprīlim Latvijas bērnudārzus apmeklēja 6,63% no 89 734 bērniem, tad laikā no 20.aprīļa līdz 24.aprīlim bērnudārzu apmeklētības īpatsvars bija palielinājies līdz 11,51%.