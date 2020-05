Saeimai būs vēlreiz jāskata grozījumi likumā par aizliegumu piketos izmantot PSRS un nacistiskās Vācijas formastērpus

Pēc Levita rakstītā, Satversmes ievads paredz valsts un sabiedrības pienākumu nosodīt komunistisko un nacistisko totalitāro režīmu un to noziegumus. Viena no šā pienākuma īstenošanas formām ir arī attiecīgo režīmu simbolu un to totalitāro un noziedzīgo dabu īpaši izceļošu atribūtu izslēgšana no publiskās telpas.