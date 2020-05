Par Kazahstānas Senāta spīkeru ievēlēts līdzšinējais prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks

Ašimbajevs no 1999. līdz 2005.gadam vadījis Kazahstānas prezidentam pakļauto Stratēģisko pētījumu institūtu, 2005.-2006.gadā bijis Kazahstānas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks, no 2006. līdz 2011.gadam - Kazahstānas prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks, no 2012. līdz 2016.gadam - parlamenta apakšpalātas Mažlisa Starptautisko lietu, aizsardzības un drošības komitejas priekšsēdētājs, no 2019. gada jūlija līdz decembrim - Kazahstānas prezidenta palīgs, kopš 2019.gada decembra - prezidenta administrācijas vadītāja pirmais vietnieks.