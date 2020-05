Prāgas tūristu ielas glabā drūmu vēstures noslēpumu

Jau 2019.gadā, izceļot pirmos bruģakmeņus, atklājās, ka daļai no tiem otrā pusē ir uzraksti ar ebreju alfabēta burtiem, Dāvida zvaigzne un gada skaitļi. Citiem nekādu uzrakstu nebija, taču slīpētā virsma lika domāt, ka arī tie atšķelti no kapakmeņiem.

Tiek uzskatīts, ka ar ebreju kapakmeņu fragmentiem bruģēts ne tikai Vāclava laukums, bet arī viena no populārākajām iepirkšanās ielām.

Šonedēļ rabīna Haima Koči klātbūtnē strādnieki izcēla vēl vairākus tādus bruģakmeņus, vēsta "The Guardian".

"Mēs to uzskatām par uzvaru, jo līdz šim tās bija tikai baumas," norāda Koči. "Neviens droši nezināja, vai tā ir taisnība."

"Mēs labojam rakstīto vēsturi. Šie bruģakmeņi ir no tādu cilvēku kapiem, kuri, iespējams, bija miruši 100 gadus, un tagad mēs uzzinām, ka tie ir šeit. Tas nav patīkami," piebilda Koči.

Mirušo vārdus nevar salasīt, jo kapakmeņi sadalīti daudzos nelielos fragmentos. Domājams, ka kapakmeņi tika nolaupīti no vairākām kapsētām. Uz viena no fragmentiem redzams gadskaitlis 1877, bet visjaunākais fragments ir no 20.gadsimta 70.gadiem.