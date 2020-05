Breidaks: es atkal no jauna mācos, kas ir mīlestība

Armanda viesis šajā vakarā - Kaspars Breidaks, kurš reiz apsmiets, tagad smīdina citus. Populārais kāzu vadītājs atklās “lielo dienu” aizkulises un to, ka patiesībā tās nereti ir kā liels murgs. Tāpat viņš neslēps, ka draugi, ar kuriem reiz radījis lielāko improvizācijas blici Latvijā, tagad ir pateikuši visu, ko patiesībā domā. Viņam “liktenīgais zvans” pienāca dienā, kad pats kļuva par tēvu. Nāve viņu izsmērēja pa grīdu un reizē piecēla no tās. Viņam vajag piemēru, kam sekot, – un prezidents tāds nav. Un jā, sportā viņš esot stulbs – un to visvairāk nevar izturēt Anatolijs Kreipāns.