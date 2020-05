NMPD vadītāja: "GP Nord" piegādāto medicīnisko masku un respiratoru krava izglāba Latviju

Lai arī piegādes brīdī neesot bijis pamats apšaubīt preces atbilstību līguma prasībām un kvalitāti, NVD lūdza paraugus izvērtēt RSU Darba drošības un vides veselības institūtā, veicot nevis preces atbilstības pārbaudes, bet vienkāršus testus, pārbaudot filtrācijas funkciju. 2.aprīlī NVD saņēma eksperta Vanadziņa vērtējumu - "lai arī tā ir nedaudz plānāka par vienu no Latvijā pieejamiem paraugiem, tomēr pēc struktūras, uzbūves un filtrējoša auduma tipa ir samērā līdzīga Latvijā pieejamiem analogiem un tajā ir iestrādāts filtrējošais slānis no līdzīga materiāla. Maskām veikts tests ar caursūkšanos (ar krāsvielu), kas apliecināja, ka divu stundu laikā krāsviela maskai cauri neizsūcas. Vērtējot respiratorus - lai arī ne tik ērti uzliekams un piemērojams, tomēr arī satur filtrējoša auduma kārtu, kura gan ir nedaudz plānāka un atšķirīga pēc uzbūves, salīdzinājumā ar citu paraugu. Abi respiratori testa laikā apliecina, ka tie aiztur krāsvielu no caursūkšanās".

Līdz ar to arī eksperta vērtējums nedeva pamatu apšaubīt masku un respiratoru funkcionalitāti un kvalitāti, uzsvēra NMPD vadītāja, piebilstot, ka arī vēlāk no ārstniecības iestādēm netika saņemtas pretenzijas par masku vai respiratoru kvalitāti.

Kā NMPD informējis "GP Nord", tikai 8.aprīlī ICR Ķīnas pārstāvis oficiālā vēstulē paziņojis "Henan Bianou Trading Co Ltd", ka viņu sertifikāts CE Nr. M8205920 tiek atsaukts un jauns sertifikāts tiks izsniegts desmit dienu laikā. 16.aprīlī šis pats ražotājs, kurš piegādājis maskas "GP Nord" līguma ietvaros, saņēmis jaunu sertifikātu "ICR Polska/WC/BI0040". "Svarīgi saprast, ka sertifikātus neizdod uz atsevišķu kravu vai atsevišķu saražotās produkcijas apjomu, bet gan ražotājam kopumā par ražotās preces atbilstību prasībām vairāku gadu periodam (konkrētajā gadījumā 5 gadi). Līdz ar to pārrāvuma brīdi līdz jauna sertifikāta izsniegšanai nebūtu pamats traktēt tā, ka šajā konkrētajā brīdī ražotā prece ir nekvalitatīva," uzskata Cipule.

Savukārt respiratoru ražotāja "Handan Hengyong" atbilstību apliecinot "BSI Assurence Uk Ltd" sertifikāts CE 690991, kas izsniegts pērn aprīli un derīgs līdz 2024.gadam. Tam klāt tikusi pievienota atbilstības deklarācija, kas saturējusi pilnvarotās iestādes marķējuma numuru CE 2797, tātad respiratori atbilduši Eiropas standartu prasībām.

"Līdz šim mūsu rīcībā esošā informācija nav devusi pamatu apšaubīt piegādāto masku un respiratoru funkcionalitāti un kvalitāti. Pārliecību par preču atbilstību ļauj stiprināt arī fakts, ka 23.aprīlī "Henan Bianou Trading Co Ltd" maskas BOJCK001, kādas tika piegādātas arī mums, ir iekļautas Eiropā izplatāmo preču sarakstā un šī uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā ir "GP Nord"," uzsvērusi Cipule.