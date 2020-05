Dzērājšoferis bez tiesībām "lido" ar 170 km/h un vēlāk mēģina aizbēgt no policijas

Netālu no Gaujienas automašīna apturēta. Noskaidrots, ka transportlīdzekli vadīja 1986.gadā dzimis vīrietis, kuram nav transportlīdzekļa vadītāja tiesības. Tāpat no vīrieša izelpas bija jūtama alkoholam raksturīga smaka. Pārbaudot vadītāju, vīrieša izelpā konstatētas 2,15 promiles. Vadītājs atzina, ka mēģinājis aizbēgt no policijas, bet tas nav sanācis.