Sarkanā luksofora kamera Liepājā fiksējusi simtiem pārkāpumu

Kā liecina statistika, sarkanās gaismas signāla neievērošana nereti noved pie smagām sekām. Pēc Ceļu satiksmes un drošības direkcijas (CSDD) datiem, 2019. gadā no visiem ceļu satiksmes negadījumiem, kuros cietuši cilvēki, 7% gadījumu iemesls ir bijusi regulējamu krustojumu pārbraukšanas noteikumu neievērošana. Savukārt Valsts policijas 360 grādu kameras sistēma laikā no 2019. gada 21. oktobra līdz 1. decembrim reģistrējusi 853 pārkāpumus, no kuriem gandrīz trešā daļa bija aizliedzošā luksofora signāla vai papildsekcijas neievērošana.