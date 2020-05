Ziedu fotosesijas: ķirša valdzinošie ziedi un to porcelāna maigums

Tautā iemīļotā rakstniece Anna Sakse ķirša kokam ir veltījusi pasaku par dārznieka dēlu Ķirsi, kurš sargājot dārzu no Ziemeļa, pats aizgāja bojā. Tā vietā izaudzis skaists kociņš, ko dārznieks turpinot slēpt no Ziemeļa ik gadalaiku pārklājot ar citu seģeni - pelēku, baltu, zaļu ar sarkanām podziņām. Tā slēpjot ķirsi no Ziemeļa atriebības.