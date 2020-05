Covid-19 krīzes sākumu iezīmēja eiforiskas noskaņas: “pēc šī kara” pasaule mainīsies. Sociologi, filozofi, ekonomisti un sociālo mediju aborigēni eksaltēti sprieda, ka no vīrusa ieslodzījuma iziesim labāki - respektēsim dabu, saudzēsim vidi, samazināsim patēriņu, mainīsim iepirkšanās un ceļošanas ieradumus, novērtēsim kopābūšanu, iemīlēsim kultūru, kļūsim līdzjūtīgāki un ģimeniskāki, respektīvi, globalizācijas triumfa ēra norietēs, un planēta uzelpos. Dažas dienas es tam no sirds ticēju, bet tagad šaubos. Šaubos, ka tāds radījums kā cilvēks, radies stihisku mutāciju rezultātā četru miljardu gadu laikā, spēj tik īsā periodā kļūt sapratīgs un atteikties no patērēšanas kultūras. Tikmēr patērētājs planētu iedzinis stūrī.