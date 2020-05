Tekstila šķirošana Latvijā: vēlme ir, tagad jābūvē iespējas

Eiropas Savienības direktīvas paredz, ka no 2025. gada dalībvalstīm būs jānodrošina tekstila izstrādājumu dalīta vākšana. "Uzskatu, ka nav neviena iemesla, kāpēc Latvijai būtu jāgaida tik ilgi un mēs nevarētu ieviest šo sistēmu jau pēc diviem vai trim gadiem. Par tās nepieciešamību jau šobrīd liecina arī iedzīvotāju vērā ņemamā aktivitāte, iesaistoties tekstila izstrādājumu šķirošanā," stāsta AS “Latvijas Zaļais punkts” direktors Kaspars Zakulis.

Saskaņā ar AS “Latvijas Zaļais punkts” aplēsēm Latvijā ik gadu mājsaimniecību radītais sadzīves atkritumu apjoms pārsniedz 800 000 tonnu, no kuriem šķirošanā un pārstrādē nonāk tikai apmēram ceturtā daļa. No visiem atkritumiem, kas tiek apglabāti poligonos, 3–5%, tātad līdz pat 30 000 tonnu, ir tekstilatkritumi: galvenokārt apģērbi, bet arī apavi, aizkari, galdauti, segas, spilveni, palagi utt. Tajā pašā laikā Latvijas tirgū ik gadu nonāk apmēram tikpat daudz jauna vai lietota apģērba, ko iedzīvotāji arī uzcītīgi pērk, ļaujoties atlaižu trakumam un bieži pat nepadomājot, vai tas tiešām ir vajadzīgs. Tā mūsu skapjos veidojas milzīgi nelietotu apģērbu krājumi, un, kad beidzot saņemamies lielajai revīzijai, daļa no vecā skapja satura nonāk sadzīves atkritumos.

Pašlaik daļai iedzīvotāju ir vēlme atbrīvoties no liekajām mantām, tomēr iespējas to izdarīt dabai draudzīgā un ilgtspējīgā veidā ir ļoti ierobežotas. Par to “Latvijas Zaļais punkts” pārliecinājās tikko aizvadītajā tekstila izstrādājumu šķirošanas pilotprojektā, Rīgā un Pierīgā izvietojot pirmos 20 konteinerus, kur iedzīvotāji varēja atstāt nevajadzīgos apģērbus, apavus un mājas tekstilijas. Jāteic – ne tikai tos: šķirojot konteineros atrastas arī mīkstās rotaļlietas, no kurām bērni izauguši tāpat kā no drēbēm, grāmatas un pat trauki, kurus cilvēkiem žēl izmest atkritumos.