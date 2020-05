Kā, paliekot mājās, kontrolēt holesterīna līmeni?

Paaugstināts holesterīna līmenis var būt ne tikai veciem cilvēkiem. Patiesībā tas ir visai izplatīts mīts - arvien vairāk jaunu cilvēku, pat no 35 gadu vecuma, ir ar paaugstinātu holesterīna līmeni, kas nozīmē, ka jebkuram cilvēkam jau laikus ir jāveic profilaktiski pasākumi savas veselības labā.

Holesterīns ir lipīds (daudzveidīga bioorganisko vielu grupa), kas cilvēka organismam rodas aknās. Papildus cilvēks to uzņem arī ar noteiktiem pārtikas produktiem, kas visbiežāk ir neveselīga, taukiem blīva pārtika. Ņemot vērā, ka lipīdi nešķīst šķidrumā, tie veikli var nokļūt cilvēka asinīs un nonākt šūnās, un tur tie paliek uz asinsvadu sieniņām. Šāda notikumu gaita organismā sāk veidot paaugstinātu holesterīna līmeni un traucēt apgādāt sirdi ar tai nepieciešamajām barības vielām un skābekli. Tam sekas var būt infarkts vai hipertensija.

80 % holesterīna organisms saražo pats, bet atlikušos % cilvēks uzņem ar pārtiku. Ir vairāki produkti, kuri satur augstu holesterīnu, piemēram, olas (visvairāk dzeltenumā), sviests, liesas zivis, liellopa gaļa, trekni piena produkti (saldais krējums, krējums u.c.), cūkgaļa un pat siļķe. Kardiologi iesaka cilvēkiem, kuriem jau ir paagstināts holesterīna līmenis, izvairīties arī no konditorejas izstrādājumiem, šokolādes, ātrajām uzkodām, čipšiem un pat sāls.

Papildus, bez jau minētā, cilvēka organismam vērtīgi ir uzņemt arī no sarkanā rauga rīsiem iegūstamo monakolinu (dabisks statīns), lauru lapu ekstrakta vielas, ardžunu un fermentētu sojas pupu ekstraktu, kas satur natokināzi (dabisks enzīms). Šīs visas vielas spēj uzturēt normālu holesterīna līmeni asinīs, veicina normālu asinsriti, veicot profilaktisku risku samazināšanu saslimt ar asinsvadu slimībām, piemēram, tromba veidošanos un infarktu.

Starp citu, pētījumos ir pierādīts, ka natokināzes un monokolīta viela spēj pat šķīdināt jau izveidojušos trombus, kas nozīmē, ka var pasargāt ne tikai no infarkta iespējamības, bet pat no nāves.

Lai uzņemto holesterīnu “nodedzinātu”, katram pašam ir par to jāparūpējas - fiziskās aktivitātes ietekmē to, cik galu galā cilvēka organismā paliks šo holesterīna veidojošo vielu. Protams, ka katra cilvēka organisms ir savādāks un nelabvēlīgo vielu izvadīšana, noris ne visiem vienādi. To, cik daudz katram vajadzētu sportot vai piedomāt pie uztura, ietekmē iedzimtā ģenētika, dzimums, fiziskās aktivitātes un kopējais veselības stāvoklis.