Atstādinātā policijas koledžas direktore nenoliedz pārkāpumus

Tarāne teica, ka VK konstatētos faktus viņa nevarot noliegt. "Fakti ir, un iekšējie normatīvie akti tika pārkāpti. Man tomēr negribētos piekrist VK atzinumam, ka tas uzreiz apšauba visu pedagogu atlīdzību, turklāt to, ka mēs nepamatoti būtu maksājuši algas. Trūkumi noteikti ir, bet VK secinājumi manuprāt ir paplašināti vai vispārināti," uzsvēra Tarāne, kura koledžas direktora amata pienākumus veica no 2018.gada.

Tarāne uzskata, ka apzināti un tīši kļūdas nav pieļāvusi, taču viņa ir koledžas vadītāja, tāpēc atbildot par iestādes kopīgu rīcību. "Ne jau es uzskaitu pedagogu slodzi un to aprēķinu. Ir atbildīgās amatpersonas, kas to dara, taču es, protams, nesu atbildību par visu iestādi kopumā. Es nekādā gadījumā nevēlos noņemt no sevis atbildību. Kļūdas noteikti bija, bet es nedomāju, ka piekrītu VK secinājumiem. Visu parādīs dienesta pārbaudes un disciplinārlietas izmeklēšana," uzsvēra Tarāne.