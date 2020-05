Kāpēc mums pavasarī pēkšņi sāk sāpēt mugura, rokas, pleci? Ir skaidrojums

Visbiežāk to iemesls pēc lielas fiziskas piepūles ir vidusnerva saspiešana plaukstas pamatnes locītavā, karpālajā kanālā. Tā ir ierobežota telpa, kas nevar brīvi izplesties, jo no aizmugures un sāniem to norobežo kauli, bet priekšpusē aizsargā stingra, plata saite. Kanāls ir aptuveni tik plats kā rokas īkšķis. Tajā atrodas deviņas pirkstu saliecējmuskuļu cīpslas un tikai viens nervs."Ilgstošas slodzes laikā pastiprinās asinsrite uz šiem muskuļiem, taču neierastas slodzes dēļ izveidojas pietūkums muskuļu cīpslu somiņās. Tāpēc šīs cīpslas aizņem vairāk vietas nekā parasti un saspiež nervu," skaidro VCA poliklīnikas „Pļavnieki” neiroloģe Dace Bērziņa.