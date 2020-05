Aptuveni 10 000 Latvijas studējošo Covid-19 krīzes iespaidā varētu pārtraukt savas akadēmiskās gaitas, liecina Latvijas Studentu Apvienības (LSA) aprīlī veiktā aptauja. Lai tas nenotiktu, LSA piedāvā izveidot īpašu – sociālo stipendiju fondu, no kura palīdzība tiktu sniegta sociāli visneaizsargātākajiem studentiem. Tajā pašā laikā Izglītības un zinātnes ministrija strādā pie citiem veidiem, kā palīdzēt grūtībās nonākušajiem studentiem. Taču abu pušu izpratne par šo palīdzību atšķiras.

Šīs ir tikai dažas no skaudrajām atziņām par studentu ikdienu, ko nākas lasīt šonedēļ rīkotās sociālās kampaņas “Gribu studēt” ietvaros. Ar šo kampaņu LSA vēlas, lai politikas veidotāji ieklausītos studentu aktuālajās problēmās. Un tādu pēdējā laikā netrūkst.

Tieši Covid-19 krīzes laikā saasinājušās finanšu grūtības ir viens no iemesliem, kāpēc aptuveni 10 000 Latvijas studējošo apsver domu pārtraukt savas līdzšinējās akadēmiskās gaitas, sarunā ar TVNET skaidroja LSA vadītāja Justīne Širina:

Latvijā paralēli studijām regulāri strādā gandrīz puse pilna laika studējošo, un vidējais darba stundu skaits nedēļā sasniedz 31. Tas ir viens no lielākajiem Eiropā, liecina 2017. gada Eurostudent pētījums. Turklāt 48% studējošo strādā ar studijām nesaistītā jomā. Tādējādi viņi gūst nevis vērtīgu pieredzi izvēlētajā jomā, bet gan zaudē laiku, ko varētu veltīt pilnvērtīgām studijām.

Pirmajā aktivitātē pēc pašu studentu, arī LSA, lūguma, tika palielināts to studējošo skaits, kam šogad būs iespēja saņemt studējošā kredītu. Sākotnējais mērķis bija divi tūkstoši studentu, taču tagadējais plāns paredz, ka šāda iespēja būs divarpus tūkstošiem studējošo.

“Otrkārt, to rosināja “Nacionālā Apvienība”, studenti, kas šogad absolvē augstskolu, viņi nekvalificējas ne kā bezdarbnieki, ne viņiem ir darba pieredze. Viņi visiem šiem aizsargsietiem krīt cauri. Labklājības ministrija ir gatava ierakstīt likumā izmaiņu saistībā ar to, ka šādiem [augstskolu] absolventiem tiek piešķirts pabalsts 180 eiro apmērā vismaz 6 mēnešu garumā, protams, ar to domu, ka viņi ir aktīvi darba meklētāji,” stāstīja Šuplinska.