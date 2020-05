Austrumeiropa un Centrāleiropa nogurusi no Rietumu imitēšanas, norāda bulgāru politologs

"Pasaule sadalījās Rietumu demokrātijās un to imitētājos," turpina politologs. "Teiksim, mēs nezinām, kad Bulgārija kļūs par rietumniecisku valsti, bet tāds ir uzņemtais kurss. Daudzi autori vēršanos pret demokrātiju Centrāleiropā un Austrumeiropā apraksta kā reģionālu fenomenu, runā par atkrišanu atpakaļ, postkomunismu un tā tālāk. Taču kāds cits aspekts ir vēl svarīgāks -

imitēšanas laikmets briedināja aizvainojumu ne tikai imitētājos, bet paradoksālā kārtā arī tajos, kuri tika imitēti, kā mēs to redzam ASV ar Donaldu Trampu.

Tie, kurus imitēja, arī kļuva neapmierināti. Imitācija nozīmē ne tikai to, ka imitētājs jūtas nepilnvērtīgs un zaudē pašcieņu; tas nozīmē arī to, kas tas, kuru imitē, pret sevi kļūst nekritisks. [Liberāli demokrātiskais] modelis kļuva nekritisks pret sevi. Pēc uzvaras Aukstajā karā Rietumi sāka paštīksmināties un zaudēja kritisku skatījumu uz savu realitāti. Tā ir daļa no krīzes, ko šobrīd piedzīvojam."