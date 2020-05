Sākotnē informācija liecina, ka zādzība no norobežota un ar elektrisko ganu aprīkota aploka Auces novada Lielauces pagastā pastrādāta laikā no 13. līdz 21.maijam. No aploka pazuduši trīs Šarolē šķirnes liellopi. Katra vērtība ir 2200 eiro.