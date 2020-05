Grīziņkalna iedzīvotāji sūdzas par duļķainu dzeramo ūdeni

Pēdējā laikā "Rīgas ūdens" saņem daudz sūdzību no Grīziņkalna iedzīvotājiem par uzduļķojumiem ūdensvadā, atzīst uzņēmums. Lielā mērā tas esot saistīts ar intensīvajiem remontdarbiem Čaka ielā pirms šovasar gaidāmajiem šīs ielas asfaltēšanas darbiem. Ūdensvada remontdarbi tiek veikti ar mērķi, lai pēc asfalta segas uzklāšanas samazinātu ūdensvada avāriju riskus un to dēļ nevajadzētu bojāt jaunuzklāto asfalta segumu.

Kā atzīmē uzņēmums, ūdens sastāvā ir daudz ķīmisko elementu, kuri, lai gan nepieciešami cilvēka organismam, gadu gaitā uz ūdensvada sieniņām izveidojuši nogulsnes. Iedzīvotāji tās ievēro, redzot no krāna tekam brūnganas vai pat melnīgsnējas nokrāsas ūdeni. Brūngano nokrāsu veido dzelzs, savukārt, melnīgsnējo - mangāna daļiņas, kas nogulsnējušās uz ūdensvada sieniņām un, mainoties ūdens plūsmas virzienam, kas visbiežāk notiek ūdensvada remontdarbu laikā, tiek atrautas un veido īslaicīgu uzduļķošanos. Zināmu laiku notecinot ūdeni, šī problēma tiek novērsta, taču ūdens ir vizuāli nepatīkams un lietošanai uzturā to ieteicams nostādināt.

No 25.maija trīs naktis no plkst.22 līdz 7 ir plānoti maģistrālā ūdensvada skalošanas darbi: A. Čaka ielas posmā no Pērnavas ielas līdz Blaumaņa ielai, Marijas ielas posmā no Blaumaņa ielas līdz Raiņa ielai, Pērnavas ielas posmā no J. Asara ielas līdz A. Čaka ielai un Matīsa ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Avotu ielai.