Kādēļ atbildīgās ministrijas jau gadu nevar ieviest anketu, kas mazinātu vardarbību ģimenēs?

Zinu, ka šie vārdi sāpēs cilvēkiem no Valsts policijas (VP), Iekšlietu (IeM) un Labklājības ministrijām (LM), kuri strādā pie anketas ieviešanas. Esmu ar visiem runājusi un man radies priekšstats, ka viņu sirdis par šo lietu tiešām deg. Bet ar to nepietiek, jo rezultāta nav. Un man ir arī atbilde – kādēļ.

Kur problēma? Ne jau tikai neefektivitātē vai darbalaika/resursu bezjēdzīgā šķiešanā. Padomāsim, cik ģimenēs šajā laikā varēja pasargāt cietušos no vardarbības, bet tas nenotika, jo par to sociālais dienests neuzzināja un līdz ar to nepieskatīja.