Bordāns: Jurašam ir ētisks pienākums piedalīties ģenerālprokurora kandidātu vērtēšanā

Šorīt intervijā "900 sekundēm" Bordāns, vaicāts, vai neuzskata, ka Jurašam tomēr būtu jāatstata sevi no ģenerālprokurora kandidātu vērtēšanas, atbildēja, ka Jurašs ir izdarījis ļoti daudz, cīnoties pret korupciju arī pēc tam, kad tika "izmests no KNAB no oligarhu puses" un ar tautas balsīm ievēlēts Saeimā. "Tieši šī ir tā ētiskā puse, kas viņam uzdod par pienākumu piedalīties līdz galam šajā procesā," sacīja Bordāns.