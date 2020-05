Neaiztikt savu seju ir kā nedomāt par rozā ziloņiem

Koronavīrusam joprojām plosoties pa pasauli, ir svarīgi ievērot vismaz divu metru distanci no citiem cilvēkiem, rūpīgi mazgāt rokas un izvairīties no savas sejas aiztikšanas. Vai vismaz censties seju neaiztikt.

Kā rakstīts pētījumā, kas 2015. gadā publicēts zinātniskajā žurnālā “American Journal of Infection Control”, ignorēt niezošu degunu vai kņudošu acs kaktiņu ir ārkārtīgi grūti. Pat veselības eksperti, kas to zina vislabāk, bieži vien ļaujas kārdinošajai deguna pabakstīšanai ar pirkstu. Pētījumā noskaidrots, ka medicīnas studenti, kas ir īpaši apmācīti neaiztikt savu seju, lekcijas laikā to izdarīja vidēji 23 reizes stundā.