Likvidēs melno punktu uz Tallinas šosejas pie nelikumīgā Skultes tirgus laukuma

Plānots, ka krustojumā tiks aizliegti trīs no esošajiem četriem kreisajiem pagriezieniem. Vienīgais kreisais pagrieziens, kas paliks, būs no reģionālā autoceļa P53 uz Rīgu. Visi pārējie kreisie pagriezieni tiks likvidēti, savukārt reģionālā autoceļa posms no Tallinas šosejas līdz Skultes ostai tiks slēgts virzienā no ostas uz Tallinas šoseju, saglabājot iespēju nogriezties pa labi no Tallinas šosejas, kas ir nepieciešams, lai atvieglotu kravu piegādi uz ostu. Projekta ietvaros tiks nomainītas arī visas ceļa norādes un uzstādītas jaunajai satiksmes organizācijai nepieciešamās ceļazīmes, kā arī ceļa horizontālie apzīmējumi.