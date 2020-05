“Apturi Covid!”: Kas ir jāzina par Latvijā tapušo aplikāciju?

Sākotnēji tika plānota divu lietotņu izstrāde. Pirmā ir “Apturi Covid”, kas paredzēta Covid-19 slimnieku kontaktpersonu noteikšanai. Otra – NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra izstrādātais rīks, kas bija domāts to personu kontrolei, kurām ir jāievēro karantīna. Tika plānots, ka šo lietotni varētu izmantot Valsts policija, taču atbildīgā Iekšlietu ministrija ir pārdomājusi.

Runājot par lietotni “Apturi Covid”, tad tās izstrādē bez maksas un brīvprātīgi no biznesa sektora piedalās LMT, "Mak IT", "TestDevLab", "Zippy Vision", "ITcentrs" un nevalstiskās organizācijas "TechHub Riga" līdzdibinātājs Andris Bērziņš. No akadēmiskā un valsts sekota atbalstu sniedz Valsts prezidents un Valsts prezidenta kanceleja, SPKC, Veselības ministrija, Datu valsts inspekcija, "NATO StratCom" un Latvijas Universitāte. Savukārt digitālās komunikācijas partneri ir "Nord DDB Riga", "Deep White", "Wrong" un "Mobilly".