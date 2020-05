Jūrmalā šogad nav nevienas Zilā karoga pludmales

Lēmumu par izstāšanos no programmas pašvaldība pieņēma pērn, jo ievērojami tika paaugstināta dalības maksa. Iepriekšējos gados dalības maksa Zilā karoga programmā par visiem septiņiem karogiem pašvaldībā bija aptuveni 700 eiro, taču no 2020.gadā Vides izglītības fonds to plānoja paaugstināt uz aptuveni 1200 eiro par vienu Zilo karogu.