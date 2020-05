Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 Latvijā bijusi 3,5 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) iepriekš ir norādījusi, ka Baltijas valstu veselības ministri strādā pie kopējas vienošanās, lai pašizolācijas prasību neattiecinātu uz ieceļotājiem no Eiropas Savienības (ES) valstīm, kurās 14 dienu kumulatīvā saslimšana ar Covid-19 nepārsniedz 15 gadījumus uz 100 000 cilvēku.

Arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) iepriekš uzsvēris, ka, balstoties uz Baltijas valstu veselības un ārlietu ministru sanāksmēs lemto, nākamajā Ministru kabineta sēdē tiks iesniegts priekšlikums par to personu atbrīvošanas no 14 dienu pašizolācijas, kuras ieceļo no ES un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, kurās saslimušo skaits uz 100 000 divu nedēļu laikā nepārsniedz 15.