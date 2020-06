Cilvēka degunā valda pavisam cita pasaule

Tieši tā, tavs deguns ir mājas pulkam dažādu mikroorganismu - tāpat kā viss pārējais organisms. Dažādas “labās” un “sliktās” baktērijas deguna dobumā tevi pasargā no veselības problēmām vai arī gluži otrādi - pakļauj tevi lielākam slimību riskam, rakstīts izdevumā "Science Alert".

“Mana māte izmēģināja dažādas ārstniecības metodes, tomēr neviena no tām nelīdzēja. Man bija žēl, ka nevaru palīdzēt un ieteikt kādas labās baktērijas vai probiotikas viņas degunam. Neviens to tā īsti nebija pētījis,” stāstīja mikrobioloģe Sāra Lebīra.

Lebīra kopā ar pētnieku komandu izanalizēja deguna baktērijas no 100 veseliem brīvprātīgajiem un 225 brīvprātīgajiem, kuri cieta no sinusīta, un izšķīra 30 dažādas baktēriju kopas. Viena no baktēriju kopām - laktobaciļi - īpaši izcēlās.