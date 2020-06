Pārmaiņas enerģētikas nozarē Latvijā un ko gaidīt nākotnē

- Izmaksas ir atkarīgas no projekta sarežģītības un lieluma. Viennozīmīgi izmaksas pēdējos gados ir samazinājušās. Tas noticis galvenokārt uz tā rēķina, ka pieaug saules paneļu efektivitāte, līdz ar to samazinājusies uzstādīšanas maksa uz kilovatu. No otras puses, redzam pieaugumu darba spēka izmaksās, jo, lai uzstādītu saules paneļus, tas ir neatņemams faktors. Līdz ar to mēs redzam, ka šie izmaksu faktori līdzsvarojas – viens samazinās, otrs pieaug.