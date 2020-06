ASV prezidents Donalds Tramps ir pieņēmis lēmumu izstāties no tā saucamā Atvērto debesu līguma, kas tiek uzskatīts par vienu no mūsdienu bruņojuma kontroles balstiem. Kas jāzina par šo līgumu un kā tas sasaistās ar nekontrolētas kodolbruņošanās draudiem?

Viens no Aukstā kara mantojumiem – Atvērto debesu līgums paredz iespēju katrai no dalībvalstīm (ar īsu saskaņošanas laiku) veikt militārās novērošanas (tai skaitā fotografēšanas) lidojumus pār citu dalībvalstu teritorijām. Līguma mērķis ir padarīt informāciju par valstu bruņotajiem spēkiem, militārajām aktivitātēm un objektiem pēc iespējas caurskatāmāku un katrai valstij pieejamāku. Minētā dokumenta ideja ir šāda: jo vairāk konkurējošās armijas zinās cita par citu, jo mazāka iespēja, ka tās iesaistīsies bruņotos konfliktos.

Ceturtdien, 21. maijā, ASV paziņoja, ka tā pēc sešiem mēnešiem no minētā līguma oficiāli izstāsies. Vašingtona šo lēmumu pamato ar Krievijas veiktajiem pārkāpumiem. Maskava ilgstoši ir ierobežojusi ASV izlūklidojumus pār Kaļiņingradas apgabalu, kuru Krievija potenciāli var izmantot kā kodolraķešu palaišanas punktu bruņota konflikta gadījumā. Tāpat Kremlis ir arī ierobežojis piekļuvi okupētajām Abhāzijas un Dienvidosetijas teritorijām un nav ļāvis piekļūt atsevišķām militārām mācībām. Savi iebildumi gan ir arī Krievijai. Ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs jau ir paspējis paust, ka ASV ir piemērojusi papildu ierobežojumus lidojumiem virs Aļaskas un Havaju salām.

Atvērto debesu līgums ir kļuvis par vēl vienu bruņojuma kontroles mehānismu, kurš ir pakāpeniski iris jau ilgu laiku un tagad tuvojas izskaņai. Tas tāpēc, ka ASV, lai gan ir tikai viena no līguma dalībvalstīm, tomēr ir militāri nozīmīgākais spēlētājs pasaulē un bez tās klātbūtnes dokumenta nozīmīgums cietīs. Šeit jāsaprot, ka vienošanās nosaka, ka dalībvalstis katru gadu vienojas par noteiktu skaitu pārlidojumu kvotu un iegūtajai izlūkinformācijai pēc pieprasījuma potenciāli var piekļūt arī citas valstis.

No tā savukārt cieš tādas valstis kā Ukraina, kuru rīcībā nav advancētu tehnoloģiju, lai aizstātu novērošanas lidojumus, un kuras paļaujas uz līguma ietvaros iegūto datu kopumu. Turklāt nav izslēgts arī risks, ka Krievija varētu beigu beigās izvēlēties liegt pārlidojumus arī ASV sabiedrotajiem. Tādā gadījumā līgums ļoti lielā mērā zaudētu jēgu.

Kā ēna pār šiem notikumiem krīt arī neskaidrība par tā saucamo START līgumu. Īsumā – tas regulē ASV un Krievijas rīcībā esošo stratēģiskā rādiusa kodolieroču izplatību. Nezinātājam – stratēģiskā rādiusa kodolieroči ir domāti uzbrukumiem tālākiem mērķiem (nereti arī citā kontinentā) un izmantošanai tālu no kaujaslauka. To mērķis nav tiešā veidā atbalstīt karaspēku, bet gan veikt triecienu pretinieka militārajām bāzēm, komandcentriem, ieroču ražošanas rūpnīcām, kā arī ekonomiskajai infrastuktūrai (tai skaitā pilsētām un apdzīvotajām vietām). START līgums nosaka konkrētu šo ieroču un to pavadošo tehnoloģiju skaitu. Ja šis līgums nepastāvētu, tad nepastāvētu arī šie kodolbruņošanās ierobežojumi.