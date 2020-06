ASV par izstāšanos no līguma vēl ir tikai paziņojusi un tas oficiāli notiks tikai pēc sešiem mēnešiem. Trampa administrācija jau ir paudusi gatavību šajā laikā runāt ar Krieviju par vienošanās pārskatīšanu vai jaunas vienošanās noslēgšanu. Raidījuma viesi komentē, ka pagaidām šāds scenārijs neizskatoties pārāk reāls. Nikers uzskata, ka cerība par Krievijas sēšanos pie sarunu galda izskatās pārdroša. It īpaši tāpēc, ka Krievija jau īsti vienošanās noteikumus nav pārkāpusi. ASV ir to apsūdzējusi saistībā ar liegumu piekļūt Kaļiņingradai un okupētajām Gruzijas teritorijām, kā arī bijusi satraukta par tās vēlēšanos aprīkot Tupolev Tu-154 izlūklidmašīnas ar jauniem digitālajiem sensoriem, taču tas viss nav pretrunā ar līgumā iekļautajiem nosacījumiem, saka Vērdiņš. Papildus tam Rostoks norāda, ka Krievijai tagad ir ļoti ērta pozīcija – tā gluži vienkārši var apgalvot, ka ASV ārpolitika ir nepārdomāta un savtīga.

2021. gadā beidzas termiņš ASV un Krievijas līgumam par Stratēģiskā rādiusa kodolieroču samazināšanu (START). Daudzi analītiķi ir pauduši bažas, ka Vašingtonas izstāšanās no Atvērto debesu līguma varētu būt prelūdija arī aiziešanai no šā līguma. Nezinātājam - stratēģiskā rādiusa kodolieroči ir domāti uzbrukumiem tālākiem mērķiem (nereti arī citā kontinentā) un izmantošanai tālu no kaujaslauka. To mērķis nav tiešā veidā atbalstīt karaspēku, bet gan veikt triecienu pretinieka militārajām bāzēm, komandcentriem, ieroču ražošanas rūpnīcām, kā arī ekonomiskajai infrastruktūrai (tostarp pilsētām un apdzīvotajām vietām). START līgums nosaka konkrētu šo ieroču un to pavadošo tehnoloģiju skaitu. Ja šis līgums nepastāvētu, tad nepastāvētu arī šie kodolbruņošanās ierobežojumi. Jāatceras, ka ASV ir jau paspējusi izstāties arī no Vidēja un tuva darbības rādiusa raķešu līguma (INFT), kurš Krievijai un ASV aizliedz no zemes palaižamās raķetes 500-5500 km rādiusā.