“Distancētu sarunu seriāls”, 9. epizode – “Psihoemocionālā veselība / Atkarības”

Lai arī nav nekā iepriecinoša faktā, ka Latvija procentuāli pašnāvību skaita ziņā dala otro–trešo vietu Eiropā, dati liecina, ka vismaz suicidālās tendences krīze nav paspilgtinājusi. Viņš arī izteica atzinību par to, ka pēdējo divu gadu laikā psihiskā veselība valstiskā līmenī kļuvusi par vienu no medicīnas nozares prioritātēm, kas ļaus cilvēkus ārstēt humānāk un atbilstoši dažādāk. Savukārt par atkarībām viņš īpaši jauniešiem ieteica nemesties obligāti izmēģināt visu, ko nu dzīve piedāvā. Ir cilvēki, kuri ģenētiski var kļūt par neārstējamiem dažādu vielu atkarībniekiem. Un atkarīgajiem viņš novēlēja nepadoties arī tad, ja izārstēšanās no atkarības netiek prognozēta, vien turpmākā cīņa ar to. Palīdzību Latvijā var atrast un vajag to izmantot!