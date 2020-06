Tas notiks šovakar! Malks ruma Mēness aptumsumā “uzspridzinās emocijas”

Nosēsties lotosa pozā un pameditēt par to, ko ļoti vēlies; noskaitīt lūgšanu vai mantru; nerisināt konfliktus; nelietot stiprus alkoholiskus dzērienus; neiet peldēties. Tie ir daži no dabas norišu zinātāju un astropsihologu ieteikumiem, kā rīkoties Mēness aptumsuma laikā. Šovakar, no 21.43 līdz 0.06, gaidāms pusēnas Mēness aptumsums. Zīmīgi, ka šogad būs četri pusēnas Mēness aptumsumi, bet neviena pilna aptumsuma.