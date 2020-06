Noraida rosinājumu likt valdībai kritērijus Covid-19 skarto nodokļu maksātāju atbalsta pasākumiem saskaņot ar Budžeta komisiju

Partijas "Saskaņa" Saeimas deputāti rosināja minēto normu pārskatīt, uzsverot, ka šādu būtisku jautājumu izvērtēšanā nedrīkst atteikties no parlamentārās kontroles.

Līdz ar to deputāti rosināja piedāvāto normu papildināt, nosakot, ka minētās darbības valdība varētu veikt vien tad, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas ir piekritusi šādiem kritējiem un kārtībai. Tāpat opozīcijas parlamentārieši rosināja atteikties no piedāvātās normas, kas paredz tiesības valdībai vajadzības gadījumā noteikt nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija.