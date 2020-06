Pat Pelnrušķītei varēja būt sēnīte jeb kā tikt galā ar kaiti, kas skar katru trešo

2. Izvēlies apavus no elpojoša materiāla!

Svarīgi, lai apavu materiāls ir gaisa caurlaidīgs – tas pasargās no kāju svīšanas. Zeķes un pēdiņas labāk izvēlies kokvilnas un tās katru dienu pēc novilkšanas izmazgā karstā ūdenī un ar ziepēm. Bieži būtu jāmaina arī istabas čības, sevišķi, ja to purngals ir slēgts.

Tai patiešām ir liela nozīme. Kāju pirkstos asins cirkulācija var būt nepietiekama dažādu iemeslu dēļ (ne tikai tad, ja nēsā pārāk ciešus apavus). Lai uzlabotu asins apgādi, pievērs uzmanību savai ikdienas ēdienkartei, padarot to sabalansētāku, izvēlies produktus, kas ir bagāti ar C un E vitamīniem, papildus vari lietot ginkgo biloba preparātus. Ieteicama būtu arī pēdu masāža – to vari veikt saviem spēkiem.