Latvijas Tiesu administrācija palīdzēs īstenot tieslietu sistēmas konsolidāciju Armēnijā

Informatīvajā ziņojumā, ar kuru šonedēļ iepazinās valdība, norādīts, ka Eiropas Komisija (EK) šim projektam piešķīrusi granta finansējumu 100% apmērā, no kuriem 90% saņemami kā priekšfinansējums, līdz ar to Latvijai būs jāsedz atlikušie 10%, kas no EK tiks saņemti pēc projekta noslēgšanās.