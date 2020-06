KNAB ieraksta Trukšņa un Krūmiņa sarunas par ziedojumiem; Truksnim apsūdzību neceļ

Lai gan personas sarunā apzīmētas ar burtiem, no konteksta secināms, ka runa ir par jau pieminētajiem starpniekiem. Atšifrējams arī tas, ka sarunā iesaistīts bijušais Valsts prezidents Andris Bērziņš.

[Truksnis]: “Vairāk neviens no tavējiem nav. Prezidents nav...”

[Krūmiņš]: “Nu, es viņam tūliņās piezvanīšu. Jā…..Es tikai lūdzu, lai viņš no sava uzvārda nesūta…”.

Bijušais Valsts prezidents un Saeimas deputāts no ZZS Andris Bērziņš saistību ar Krūmiņa ziedojumiem noliedz un velta uzņēmējam skarbus vārdus.

“Muldoņa un lielībnieks. Es nekā savādāk to nevaru komentēt. Kāds man sakars gar vienu duraku, kas nezina, ko runā, un domā, ka viņš ir visas pasaules valdnieks. (..) Mums tās attiecības nemaz tādas nav. Viņam vienmēr tie lielie projekti ir, un tad viņš skraida apkārt un visādus brīnumus stāsta. Tas ir viņa stils,” raidījumam saka Andris Bērziņš.

Lai gan no KNAB ierakstītās sarunas noprotams, ka Truksnis zinājis par Krūmiņa centieniem sagādāt naudu viņa partijai, apsūdzībai ar to izrādījies par maz. Neesot pierādīts, ka Truksnis būtu informēts par to, ka ziedotāji patiesībā partijai devuši Krūmiņa naudu. Turklāt kriminālatbildība paredzēta vien tad, ja nelikumīgais finansējums ziedots lielā apmērā, taču neesot pierādījumu, ka Truksnis par ziedojumu apmēriem zinājis.