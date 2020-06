Pirmās šādas patruļas radās Dienvidkarolīnā 1704.gadā. Šādas patruļas vēlāk bija visās kolonijās, kuros vēl pastāvēja verdzība. Vergu patruļas drīkstēja ar spēku iekļūt ikviena cilvēka mājoklī, neatkarīgi no viņa rases, ja bija radušās aizdomas, ka šis cilvēks varētu slēpt izbēgušus vergus vai kādā citā veidā palīdzēt viņiem.

Kā teikts ASV Likumsargu muzeja tīmekļa vietnē, vergu patruļas uzskatāmas par vienu no pirmajiem izplatītākajiem policijas spēkiem ASV.

Vergu patruļas pastāvēja vairāk nekā 150 gadus, oficiāli savu pastāvēšu beidzot pēc Amerikas pilsoņu kara, kā rezultātā tika atcelta verdzība. Tomēr, tas, ka šīs patruļas zaudēja savas likumīgas pilnvaras, nenozīmē, ka to ietekme 1865.gadā uzreiz arī zuda.

Kā norāda vairāki ASV vēsturnieki, ir ļoti lielas līdzības starp legālo vergu patruļu vardarbīgo taktiku un taktiku, ko pēc pilsoņu kara izmantoja dažādi rasistiski grupējumi, no kuriem pazīstamākais ir Kukluksklans.

Pēc pilsoņu kara beigām daudzi dienvidu štatu policijas departamenti pārņēma un turpināja vairākas vergu patruļu funkcijas, piemēram, komandantstundu noteikšanu, iedzīvotāju uzraudzīšanu. Tāpat paši policijas spēki lēma par to, kuri cilvēki drīkst kļūt par policistiem. Policijas spēkiem gados pēc pilsoņu kara sāka pievienoties arī afroamerikāņi, tomēr viņu skaits bija neliels un viņu centieniem kļūt par policistiem bija liela pretestība no pašas policijas puses.

Šos pirmos policijas spēkus lielākoties veidoja baltādaini vīrieši un to galvenais uzdevums bija cīnīties ar nekārtībām, nevis noziegumiem. Sabiedrība sagaidīja, ka policisti galvenokārt kontrolē “bīstamos” zemākos sabiedrības slāņus, kuriem tika pieskaitīti afroameriķāņi, imigranti un nabadzīgākie iedzīvotāji.

Konija Haseta-Vokere pauž viedokli, ka mūsdienu ASV policijas brutalitāte pret afroamerikāņiem lielā mērā ir skaidrojama ar vēsturi un it īpaši ar to, ka policijas saknes meklējamas vergu patruļās, kā arī nepietiekamo policistu apmācību un to, ka policijas spēkus vēsturiski galvenokārt veidojuši baltie iedzīvotāji.