Džordža Floida nāve 25.maijā izraisīja plašu sašutumu un protestus daudzās ASV pilsētās. ASV laikraksts “The New York Times” un Lielbritānijas raidsabiedrība BBC rekonstruēja traģisko notikumu gaitu, apkopojot informāciju, kas iegūta no dažādiem video, oficiālajiem dokumentiem un citiem avotiem.

Video redzams un dzirdams, kā roku dzelžos saslēgtais Floids ir nogāzts zemē un saka, ka nevar paelpot. Viens no policistiem tur celi uz Floida kakla. Vairāki aculiecinieki norāda policistiem uz to, ka Floids nevar paelpot, tomēr policisti uz to nekādi nereaģē.

Šovenam izvirzītajā apsūdzībā norādīts, ka viņš savu celi uz Floida kakla turējis kopumā astoņas minūtes un 46 sekundes. “The New York Times” publiskotajā video redzams, ka Šovens turpinājis spiest Floida kaklu arī pēc tam, kad Floids jau bija zaudējis samaņu. Viņš to darījis arī aptuveni minūti pēc tam, kad notikuma vietā bija ieradušies mediķi.

Viens no policistiem – Tomass Leins – piegāja pie automašīnas, izvilka ieroci un lika Floidam izkāpt no automašīnas. Šobrīd nav skaidrs, kāpēc Leins uzskatīja, ka attiecīgajā situācijā ir nepieciešams izvilkt ieroci.

Kā teikts aizturēšanas protokolā, Leins esot ar spēku izvilcis Floidu no automašīnas, bet Floids esot centies izvairīties no tā, ka viņam tiek uzlikti rokudzelži.

Aculiecinieki lūdza, lai kāds no policistiem pārbauda Floida pulsu. Viens no policistiem to izdarīja un paziņoja, ka viņš nevarot pulsu sataustīt. Neskatoties uz to Šovens savu tvērienu neatslābināja.