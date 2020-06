Ķīnas netipiskā interese par Lietuvu

Atkarībā no reģiona, viedokļi par Ķīnu ir ļoti dažādi. Dažus valdzina Ķīnas investīciju projekti un iespaidīgā ekonomiskā izaugsme pēdējo gadu desmitu laikā. Citi ar aizdomām skatās uz Ķīnas agresīvo reakciju, ja tiek pausts no Ķīnas atšķirīgs viedoklis par tai svarīgajiem teritoriālajiem jautājumiem. Starptautiskas bažas raisījušas arī Ķīnas tehnoloģijas un cilvēktiesību jautājumi . Vēl citi, pie kuriem varētu pieskaitīt arī Baltijas valstis, drīzāk vilcinās kaldināt tālejošus plānus.

Pēdējos gados Ķīna sākusi pievērst lielāku uzmanību savu interešu pārstāvēšanai starptautiskajās institūcijās. Līdz ar to Ķīnas acīs lielāku pievilcību ieguvušas arī mazās valstis, kuru labvēlīgam balsojumam, piemēram, ANO Ģenerālajā asamblejā, ir svars. Īpaši tas attiecas uz mazajām valstīm, kuras ir daļa no tādiem svarīgiem valstu blokiem kā ES un NATO.

"Domāju, ka Ķīnas interese saistīta arī ar to, ka esam Rietumeiropas - ļoti svarīga Ķīnas ekonomiskā un tehnoloģiskā partnera - pierobeža. Viena no Ķīnas un tās prezidenta Sji Dzjiņpina atpazīstamākajām ārpolitiskajām iniciatīvām ir "Viena josla, viens ceļš", un ir tikai loģiski, ka "joslas" komponents - tā ir ģeogrāfiskā izplešanās šajā reģionā."

Andrijauskis norāda, ka Lietuvas gadījumā par priekšrocību uzskatāms tas, ka valsts ir samērā vēlu un ne līdz galam ielēkusi "Ķīnas vagonā". Līdz ar to Lietuvai nav izveidojušās atkarīgas attiecības ar Ķīnu - tā ir saglabājusi tādas manevrēšanas iespējas, kādu nav daudzām ietekmīgākām un turīgākām valstīm. Lietuvai (un to var teikt arī par pārējām Baltijas valstīm) ir bijusi iespēja mācīties no citu valstu pieredzes un gūt secinājumus par to, kāda veida sadarbība sniegs vislielāko labumu.