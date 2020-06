Alternatīvā realitāte, ja pasaulē nebūtu ieviesti ierobežojumi

Ierobežojumu vidū bija aizliegums ceļot, skolu slēgšana, reliģisko pakalpojumu apturēšana, pasākumu atcelšana un pašizolācija. Zinātnieki noskaidroja, ka bez pārvietošanās un saskarsmes ierobežojumiem ASV no 3. līdz 6. aprīlim inficēto skaits katras divas dienas teju dubultotos. Tas nozīmē, ka ASV inficēti būtu 60 miljoni cilvēku vairāk nekā tagad (ASV tagad ir aptuveni 1,9 miljoni inficēšanās gadījumu).

Ierobežojumi vēl veiksmīgāki izrādījās Ķīnā, rakstīts pētījumā. Atklājās, ka no 16. janvāra līdz 5. martam ieviestie ierobežojumi no inficēšanās glāba aptuveni 285 miljonus cilvēku (Ķīna ir ziņojusi par aptuveni 84 tūkstošiem inficēšanās gadījumu pagaidām).

Kādā citā pētījumā savukārt aplēsts, ka ierobežojumi kopš to pieņemšanas martā līdz 4. maijam novērsa 3,1 miljonu nāvju 11 Eiropas valstīs. Itālijā tādā veidā izvairījās no 630 tūkstošiem mirušo, bet Francija no 690 tūkstošiem.