Kas Kimam Čenunam aiz ādas?

Zināmu starptautisku paranoju rada fakts, ka informācija tikpat kā neizsūcas cauri Ziemeļkorejas robežām. Aprīlī Kims uz 20 dienām pazuda no sabiedrības redzesloka un izlaida pat sava vectēva, Ziemeļkorejas dibinātāja Kima Irsena dzimšanas dienas svinības. Tas bija aizdomīgi. Sākās baumas par to, ka apaļīgajam un vienā laidā smēķējošajam Kimam veikta sirds operācija, kurā kaut kas nogājis greizi. Ziemeļkoreja klusēja. Kāda amerikāņu žurnāliste drīz vien pēc publicēšanas izdzēsa tvītu, ka, saskaņā ar kāda informācijas avota stāstīto, Kimam esot iestājusies smadzeņu nāve. Daži jau pamanījās Ziemeļkorejas diktatoru pasludināt par mirušu. Taču 1.maijā Kims - joprojām apaļiem vaigiem - atklāja minerālmēslu rūpnīcu Cunčhonā tā, it kā nekas nebūtu noticis.

Ziemeļkoreja pierada pie saviem dāsnajiem sponsoriem un kļuva no tiem atkarīga. Kad sabruka Padomju Savienība un Ķīnai zuda vajadzība cīnīties par ietekmi komunistu blokā, Ziemeļkorejas labajām dienām pienāca gals. Aukstā kara laikā Ziemeļkoreja bija ieguldījusi milzīgas naudas summas neefektīvā smagās rūpniecības sektorā un mēģinājumos neatpalikt no Dienvidkorejas, kuras ekonomiskie panākumi un augošais starptautiskais prestižs Ziemeļkorejai bija kā dadzis acī. Sacenšoties par to, kurš būs tēva pēctecis amatā, Kima Irsena dēli centās sevi dažādos veidos pierādīt - protams, par valsts kases līdzekļiem. Uzvarētājs izrādījās Kims Čenirs, kurš ar ekstravagantu pieminekļu un propagandas filmu palīdzību palīdzēja veidot Kimu dinastijas mitoloģiju.

Taču 1994.gadā, kad Kims Irsens nomira, viņa dēls Kims Čenirs mantoja valsti, kurā plosījās bads. Neskatoties uz to, Kimu dinastija dzīvoja ekstremālā greznībā. Kima Čenira bijušais suši meistars ar pseidonīmu Kendži Fudžimoto savos memuāros par 1988. līdz 2001. gadā pieredzēto raksta, kā esot lidojis no vienas pasaules malas uz otru, lai sagādātu visizsmalcinātākos un autentiskākos produktus, nemaz nerunājot par visiem pārējiem Rietumu pasaules labumiem. Viņš ir arī viens no nedaudzajiem avotiem, no kuriem var kaut ko uzzināt par nākamā mantinieka Kima Čenuna bērnību un pusaudža gadiem. Fudžimoto reiz esot bijis liecinieks tam, kā pusaudzis Kims spārda un lamā sava vectēva palīgu-sirmgalvi, kuram nekas cits neesot atlicis, kā vien to paciest. Par to, ka Kimam nav sevišķas cieņas pret vecākiem cilvēkiem, liecina arī mūsdienu Dienvidkorejas drošības analītiķu mēģinājumi nolasīt no Kima lūpām, ko viņš ar saviem darbiniekiem pārspriež publisku pasākumu laikā. Pret gados veciem partijas locekļiem bieži tiekot vērsti visrupjākie izteicieni.