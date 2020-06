Bijušo Saeimas kancelejas vadītāju un parlamenta izpilddirektoru tiesās par valsts amatpersonu nolaidību

Aizbildinoties ar ierobežotas pieejamības informāciju, politiķe atteicās sniegt jelkādu papildu informāciju par nelietderīgajiem tēriņiem un drošības prasību ievērošanu, kā arī komentēt to, vai Pētersones aiziešana no amata ar 1.martu ir ar to saistīta.