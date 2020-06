Lietuva: Inficēšanās gadījumu skaita pieaugums ir maksa par sasteigtu vēlmi pulcēties

Karantīna Lietuvā tiks atcelta no 17.jūnija, bet pulcēšanās ierobežojumi jau mīkstināti, un no 1.jūnija brīvdabas pasākumos atļauts pulcēties vienuviet līdz 300 cilvēkiem, ievērojot drošu atstatumu citam no cita.