Saeimas deputāte Krapāne maksātnespējas procesā "paslēpj" ap 7000 eiro

Andrejs Voroncovs, zvērināts advokāts, maksātnespējas administrators - Pat līdz martam nekas netika darīts, netika sniegti dokumenti, pieteikums tiesai, kaut gan tas ir viņas kā parādnieces pienākums. Tāpēc sākumā mana palīdze viņai zvanīja telefoniski, lūdza to izdarīt, pēc tam mēs arī rakstiski uzrakstījām viņai pieprasījumu par to, kas notiek ar procesu un kad viņa plāno iesniegt attiecīgu pieteikumu, sākumā mutiski, pēc tam e-pasta veidā viņa apsolīja, ka to izdarīs līdz 17. aprīlim. Cik es saprotu, viņa to ir izdarījusi, bet beigās atkal ne līdz galam, viņai visi dokumenti bija kārtība un tiesa bija atdevusi atpakaļ viņas pieteikumu un to uzskatīja par neiesniegtu.